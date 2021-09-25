صورة.. اختفاء آثار طالب من جنين يدرس في تركيا.. وعائلته تناشد

وطن: لليوم الرابع على التوالي، مع زال مصير الطالب علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة من محافظة جنين مجهولًا في الأراضي التركية.

وأفادت عائلته في نداء عاجل، أن ابنها الطالب في جامعة "بينكيت" في إسطنبول، اختفت آثاره منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي، ورغم الجهود المكثفة في البحث عنه والتواصل مع الجامعة ومعارفه وزملائه لم يتمكن أحد من معرفة أي أخبار عنه.

وناشدت العائلة، السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية بمتابعة قضيته مع الجهات التركية لمعرفة مصيره.

الجدير ذكره، أن والده الأسير عبد اللطيف حمادة يقبع في سجون الاحتلال.