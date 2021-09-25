انطلاق مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19 إلكترونيًا

وطن: انطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، عبر المنصات الرقمية، تحت شعار "القدس توحدنا والعودة موعدنا".

وقال رئيس مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" أمين أبو راشد، إن جائحة كورونا مثلت تحديًا أمام انعقاد المؤتمر الذي يعقد لأول مرة منذ 19 عامًا عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن المؤتمر سيعقد ثلاث ندوات تحت عناوين: دور فلسطينيي أوروبا في حفظ الهوية وإسناد القضية، والعمل المؤسساتي الفلسطيني في أوروبا.. نماذج وآفاق.

وستركز الندوة الثالثة على انتهاكات الاحتلال في القدس ومخاطر التهجير والتهويد.

وبين "أبو راشد" أنه تم الترتيب مع العديد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية البارزة، وكذلك العديد من الشخصيات العربية والإسلامية وأعضاء في البرلمانات الأوروبية الداعمين لفلسطين.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا والشتات والداخل إلى متابعة فعاليات المؤتمر، عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وأكد على أهمية ما سيتم طرحه في المؤتمر من عناوين على الصعيد الوطني الفلسطيني، في ظل الحالة التي تعيشها القضية الفلسطينية من استهداف، من قبل الاحتلال وأعوانه.

وانعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الأول، في لندن عام 2003، ثم تنقل بعد ذلك عبر عدد من العواصم والمدن الأوروبية بشكل سنوي دون انقطاع. وكان آخرها في العاصمة الفرنسية باريس في نيسان/أبريل 2020، وتم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا.