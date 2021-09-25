إعادة التأهيل بعد الإصابة بالسكتة الدماغية في الخارج

وطن: السكتة الدماغية هي أكثر الأمراض العصبية شيوعاً وأشدها خطورة. في كثير من الأحيان يظل الناجون معاقين: من بين كل خمسة أشخاص يعاني أربعة من إعاقات حركية، وثلاثة من اضطرابات معرفية، واثنان يصابان بالاكتئاب، وواحد من كل خمسة أشخاص يعاني من اضطرابات الكلام. يعتمد نوع الاضطراب العصبي الذي يحدث على جزء من الدماغ الذي تأثر باضطراب الدورة الدموية الحاد.

يوجد في ألمانيا حوالي 1500 مركز إعادة تأهيل، ويمكنك اللجوء إلى أحد هذه المراكز للتعافي من المرض. يمكنك التحقق من تكلفة إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية على موقع Booking Health من أجل حجز برنامج بسعر منافس.

هل من الواقعي التعافي من السكتة الدماغية؟

التعافي من السكتة الدماغية أمر صعب، لكن يمكن تحقيقه إذا لجأت إلى مركز إعادة تأهيل جيد. تتيح التقنيات الحديثة استعادة القدرة على الخدمة الذاتية على الأقل.

يتمكن العديد من المرضى من العودة إلى العمل والحياة الاجتماعية النشطة.

يجدر البدء في إعادة التأهيل في أقرب وقت ممكن. يتم تحقيق أفضل النتائج في الأشهر الثلاثة الأولى، ونتائج جيدة في الأشهر الستة الأولى. بعد انقضاء هذه الفترة، لا يمكن تحقيق سوى نجاحات صغيرة، تتحقق بواسطة تكيف الدماغ وليس بالتعافي الحقيقي له.

إعادة التأهيل العصبي بعد السكتة الدماغية صعب تستغرق وقتاً طويلاً. لكنه يساعد الشخص على استعادة الوظائف المفقودة كلياً أو جزئياً أو التكيف مع الاضطرابات العصبية الناشئة. يحدث التعافي بفضل الآليات التالية:

تجديد الدماغ؛

تشكل روابط جديدة بين الخلايا العصبية - تتشكل مسارات إضافية لتوصيل

الشارات الكهربائية، والتي تتجاوز المناطق المتضررة؛

تفعيل الخلايا العصبية "النائمة"؛

تكيف الشخص مع الاضطرابات واكتساب مهارات جديدة تساعد في الرعاية الذاتية.

كم من الوقت تستغرق فترة إعادة التأهيل؟

تبدأ إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية في الخارج منذ الأيام الأولى بعد حدوث اضطراب في الدورة الدموية الدماغية، حتى في وحدة السكتة الدماغية. تنقسم عملية إعادة التأهيل بأكملها إلى مراحل:

A - أول أسبوعين بعد السكتة الدماغية.

B - تستمر حتى 6 أسابيع.

C- تستمر حتى يتم استعادة القدرة على الخدمة الذاتية. تتم هذه المرحلة في مركز إعادة تأهيل متخصص وتستمر لعدة أشهر.

D - استقرار النتائج المحققة والعودة للحياة النشطة.

E - إعادة التأهيل الاجتماعي والعملي.

F - الرعاية المنزلية طويلة الأمد.

عادة ما يسافر الناس إلى ألمانيا للخضوع لمرحلتي إعادة التأهيل B و C. يستغرق التعافي العادة من شهر إلى 3 أشهر.

طرق إعادة التأهيل

تتوفر في ألمانيا طرق إعادة التأهيل القياسية والمبتكرة. أساس عملية الشفاء هو تمارين الرياضة العلاجية، والتدليك، والعلاج الطبيعي، والعلاج الميكانيكي، وتصحيح النطق، والأنشطة التربوية، والعلاج الوظيفي.

تم تجهيز المراكز التي يخضع فيها المرضى لإعادة التأهيل بأحدث التقنيات الطبية. بالإضافة إلى التقنيات القياسية، يستخدم الأطباء:

الأجهزة العمودية والتدريب الدوري للساقين - للاستعادة المبكرة لمهارات المشي؛

العلاج الميكانيكي الروبوتي - لتحفيز الوظائف الحركية؛

الارتجاع البيولوجي، بما في ذلك الواقع الافتراضي - لاستعادة المهارات الحركية الكبرى والدقيقة؛

التحفيز الكهربائي للعضلات وتقنيات التحفيز الأخرى - لاستعادة العضلات والحساسية؛

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة - لاستعادة القدرة على الكلام والبلع والإدراك الحسي للمكان.

استعن بخدمات Booking Health للخضوع لإعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية في ألمانيا. سنساعدك في العثور على مستشفى مناسب يتخصص في إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية وترتيب رحلتك. يمكنك مقارنة الأسعار في المراكز المختلفة على موقعنا وحجز برنامج طبي بسعر منافس. ستكون تكلفة إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية أقل بالنسبة لك بسبب عدم وجود الرسوم الإضافية للمرضى الأجانب.