الأسيرة خالدة جرار تتنسم الحرية غداً الأحد

وطن: من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال، يوم غدٍ الأحد عن الأسيرة خالدة جرار من مدينة رام الله عقب انتهاء محكوميتها.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن يوم غدٍ الأحد26/9/2021، من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسيرة خالدة جرار بعد عامين من الاعتقال.

واعتقل الاحتلال جرار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من بيتها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية نحو 1300 دولار، بتهمة " تبوؤ منصب قيادي في تنظيم غير مسموح".

يذكر أن الاحتلال رفض اطلاق سراح جرار في يوليو الماضي للمشاركة في تشيع ابنتها الشابة سهى.