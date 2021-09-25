8 وفيات و732 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 8 حالات وفاة و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بالقطاع أنها أجرت 2329 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى تعافي 950 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة أن الإجمالي التراكمي للمصابين 163210 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20251 حالة، وإجمالي المتعافين 141620 حالة، وإجمالي الوفيات 1339 حالة وفاة.

وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة.

في حين إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة.

فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 402250 شخصًا.

