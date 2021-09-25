بعد مصادرة السودان ماقيمته مليار دولار من أموال لمؤسسات ومستثمرين فلسطينيين.. حسين الشيخ يطالبها بتسليم الاموال المصادرة للحكومة الفلسطينية

وطن: طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، دولة السودان ان تسلم الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها للحكومة الفلسطينية.

وأكد الشيخ في تغريده عبر موقع "تويتر"، أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الاموال وتحديدا أهالي قطاع غزة.

وتأتي مطالبات الشيخ بعد مصادرة السودان ماقيمته مليار دولار من أموال تعود لمؤسسات ومستثمرين فلسطينيين.

وكانت وسائل اعلام دولية قد أفادت بأن السودان صادرت أموالا تعود لحركة حماس، التي بدورها نفت وجود أي استثمارات لها في السودان، مشيرة إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.