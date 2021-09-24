العاروري: تحرر أسرى جلبوع انتصار عظيم وهزيمة للاحتلال وتصريحات أبو عبيدة "طابو" والكوفية رمز للكفاح الفلسطيني

رام الله - وطن : أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إنه لا يوجد باب لتحرير الأسرى إلا من خلال صفقة التبادل التي ترغم الاحتلال على الإفراج عن الأسرى، وخاصة أسرى المؤبدات.

وقال العاروري في لقاء عبر فضائية الأقصى، إن الاحتلال يطلب من مصر وتركيا وألمانيا وقطر أن يتدخلوا في صفقة، وحماس لن تعطي الاحتلال أي شيء بدون مقابل.

وأشار العاروري إلى أنه لا يوجد شيء جوهري في صفقة التبادل، ونحن سلمنا فقط خارطة طريق للوسطاء، مؤكدا أن الأسرى والمسرى أكثر موضوعين حساسين لدى شعبنا وفي معركة سيف القدس تم إذلال الاحتلال على مرأى العالم بأسره ولا يوجد باب لتحرير الأسرى إلا من خلال صفقة التبادل.

وتابع:" نؤكد بالقول والفعل التزامنا بالإفراج عن الأسرى الستة، وتصريحات أبو عبيدة تعتبر طابو لدى الناس الذين يثقون بوعد القسـام".

وأكد العاروري أن عملية تحرر أسرى جلبوع انتصار عظيم وهزيمة للاحتلال، وهي كسر للقيد بالمعنى الحقيقي رغم أنف السجان وإرادته وكل احتياطاته وأجهزته الأمنية، وهي وجزء من صراعنا مع الاحتلال.

وأوضح أن "عملية جلبوع أثرت في المجتمع الصهيوني بشكل عميق، والأسرى الستة وجهوا صفعة للاحتلال."

وأردف:" أبطال نفق الحرية أعادوا تذكير الشعب الفلسطيني بكل قواه بأن هناك أسرى أبطالًا يجب أن يتحرروا، وواجبنا أن نخرجهم من أبواب السجون رغمًا عن الاحتلال كما جرى في صفقات التبادل".

ونوه العاروري إلى أن الشعب الفلسطيني في يافا والناصرة والنقب وغزة والقدس وكل مكان منتمٍ لقضيته ومتمسك بها، ولو أنه مفرط لانتهت قضيتنا منذ زمن، مشيرا على أن كل الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس نهض نهضة واحدة.

وقال العاروري إن الاحتلال بات أكثر إدراكا بالذي يمكن أن يحدث إن حاول تجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى ولا يمكن لشعبنا وخاصة في القدس أن يسلم بإحداث تغيير في المسجد، مضيفا أن الاحتلال سيتعرض لهزيمته الكبرى بسبب مساسه بالمسجد الأقصى.

وحول موقف حماس من الانتخابات وفي موضوع الانتخابات المحلية، أوضح العاروري أن موقف حماس وكل القوى أننا مع الانتخابات المحلية كجزء من منظومة متكاملة تشمل جميع المؤسسات.

وبين أن تجزئة الانتخابات لمجالس محلية معينة مسرحية لن نكون جزءًا منها، وملهاة لها أهداف لإشغال الرأي العام، وإيهام الناس بأن السلطة تمارس الديمقراطية.

وقال إن الانتخابات التي تعبر عن إرادة شعبنا جزء من مقاومة الاحتلال، وأن نقاتل لفرض الانتخابات في القدس، مؤكدا أن لا انتخابات بدون القدس، ولا فلسطين بدون القدس.

ولفت إلى أن حماس لا تأخذ قرارات بالهجوم على الرئيس عباس وحركة فتح، وما يجري هي ردود فعل لأن معركتنا فقط مع الاحتلال.

وأكد العاروري أن حماس ليس لها معركة مع فتح، ولن يستطيع أحد منا إلغاء الآخر، لأننا نسكن في البيت نفسه، ويجب أن ندير خلافاتنا بطريقة محترمة.

واكد العاروري ان الكوفية الفلسطينية رمز للكفاح الفلسطيني وهي ليست لفصيل بعينه، وحماس تقدم الكوفية الفلسطينية هدية لزوارها وللأحرار في العالم لرمزيتها.