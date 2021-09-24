الاف المواطنين يشيعون الشهيد خبيصة في بلدة بيتا

وطن: شيع الاف المواطنين مساء اليوم الجمعة جثمان الشهيد محمد علي خبيصة إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا .

وانطلق موكب التشييع من مستشفى النجاح الوطني في مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استشهاد الشاب خبيصة (28 عامًا) متأثرًا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

يشار إلى أن الشهيد خبيصة متزوج ولديه طفلة.