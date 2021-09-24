توقيع اتفاقية انطلاق فعاليات معرض فلسطين العقاري 2021

وطن: أكد المهندس علاء ابو عين رئيس مجلس ادارة اتحاد المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري في حفل إطلاق معرض فلسطين العقاري 2021 اهمية هذا المعرض حيث سيكون الفرصة الأكبر لشركات التطوير العقاري الفلسطينية للالتقاء مع المهتمين بهذا السوق والاستفادة من العروض المميزة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام المعرض .

جاء هذا الحديث اثناء التوقيع على اتفاقية تنظيم المعرض ما بين اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري وشركتي ايفنتيف للعلاقات العامة وشركة يو تي سي للاستثمار ، وبحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السادة عادل المصري نائب الرئيس ، خالد الفارس امين السر والناطق الاعلامي باسم الاتحاد ، ناجح القاضي أمين الصندوق ، والسادة الاعضاء هشام العجولي ، طارق عبيدي ، عصام ربيع ، ربحي الحجة ، نبراس عرعر ممثلة عن شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار والسيد كمال دعيبس مدير الاتحاد والسدة وردة شامي المدير التنفيذي لشركة ايفنتيف .

حيث أكد المهندس ابو عين ان المعرض هذا العام والذي يأتي ما بعد جائحة كورونا يمثل فرصة كبيرة للشركات العقارية والمؤسسات المالية الراغبة بطرح عروض مميزة لجمهور الراغبين بشراء عقار او قطعة ارض او الاستثمار في القطاع العقاري .

وقد تحدث السيد محمد خريس مدير عام شركة ايفنتيف إحدى الشركات المنظمة للمعرض حيث أكد ان المعرض هذا العام سيأخذ البعد الدولي بحضور عدد من المستثمرين من الخارج إضافة لشركات عقارية دولية مما يدل على اهمية السوق العقاري الفلسطيني ، كما وسيتم الترويج للمعرض في كافة أنحاء فلسطين إضافة لتأكيد الحضور من عدد كبير من المهتمين بهذا القطاع من الداخل الفلسطيني إضافة لمشاركة وفد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين من قطاع غزة .

بدوره أكد المهندس خالد الفارس الناطق الاعلامي للاتحاد على فتح باب الاشتراك لشركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية لحجز مساحات خاصة بها في المعرض مؤكدا على اهمية ان تقدم هذه الشركات عروضا خاصه للجمهور خلال أيام المعرض ، حيث سيتم التحضير لعقد لقاءات عمل والإعلان عن عدد من الاتفاقيات والمفاجآت خلال أيام المعرض .

واضاف احمد ابو صنوبر مدير شركة يو تي سي اننا نتشرف بالعمل مع اتحاد المطورين وان هذه الاتفاقية هي بداية لعدد من الأنشطة والمعارض التي ستساهم في إعطاء هذا القطاع الزخم المطلوب وتوفير سبل النجاح له .

ومن الجدير ذكره ان هذا المعرض سيقام نهاية شهر تشرين الثاني في الفترة ما بين 22-24/11/2021 م في فندق الميلينيوم برام الله وبمشاركة نخبة شركات التطوير العقارية الفلسطينية والمؤسسات التمويلية ، حيث يمكن الاشتراك بالمعرض او الاطلاع على تفاصيله من خلال صفحة المعرض على صفحات التواصل الاجتماعي ( معرض فلسطين العقاري ) .