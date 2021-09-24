إيران : المحادثات النووية ستُستأنف "قريبا جدا"

وطن: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين اليوم الجمعة إن إيران ستعود “قريبا جدا” إلى المفاوضات الرامية إلى استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال أمير عبد اللهيان “ستعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات. نراجع حاليا ملفات مفاوضات فيينا، وقريبا جدا ستُستأنف مفاوضات إيران مع دول ‘الأربعة زائد واحد‘”.

كان أمير عبد اللهيان يشير إلى المحادثات التي بدأت في أبريل نيسان بين إيران والدول الخمس الأخرى التي لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وعمل الدبلوماسيون الأوروبيون كوسطاء رئيسيين بين واشنطن وطهران، التي رفضت التفاوض بشكل مباشر مع المسؤولين الأمريكيين.

وبموجب الاتفاق، قيدت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل للتسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وتخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات، مما أصاب اقتصاد إيران بالشلل ودفعها لانتهاك القيود النووية المفروضة عليها.

وفي حديثه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف وزير الخارجية أيضا المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين بأنها “بناءة” وقال إن طهران قدمت مقترحات فعالة لتحقيق السلام في اليمن.