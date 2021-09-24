الرئيس اللبناني: لن نتراجع عن حقوقنا النفطية

وطن: شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن بلاده لن تقبل أي تراجع أو مساومة على حقوقها النفطية في المنطقة المتنازع عليها، وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال عون إن أعمال التنقيب التي تقوم بها سلطات الاحتلال "بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافيا على أحد".

وأضاف عون في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو أن تهديدات الاحتلال المستمرة ضد لبنان تبقى الأمر الشاغل للدولة اللبنانية، وأن آخر مظاهرها يتمثل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية.

وأدان عون أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة وأكد أن لبنان "يتمسك بحقة في الثروة النفطية والغازية".

وطالب عون باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود المائية وفقا القوانين الدولية، وأكد أن لبنان "لن يتراجع أو يقبل أي مساومة" وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه.