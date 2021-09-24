اصابة شاب بجروح خطيرة بالرأس في مواجهات مع الاحتلال في بيتا

وطن: أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم وصفت إصابته بأنها بالغة الخطورة، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، اليوم الجمعة، بأن طواقمه الهلال تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس ووصفت بأنها بالغة الخطورة، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 سقوط وحروق.