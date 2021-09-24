هيئة الأسرى: الأسير المضرب مقداد القواسمي محتجز بظروف صحية واعتقالية صعبة

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أن الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي (24 عاماً) من الخليل، يعاني من ظروف صحية واعتقالية صعبة في الغرفة التي يحتجز بها بمشفى "كابلن" الإسرائيلي حيث يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 65 على التوالي.

وأوضحت الهيئة، أن الوضع الصحي للأسير القواسمي تدهور خلال الأيام الأخيرة، إذ يعاني من نقصان حاد بالوزن وانخفاض معدل نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة في كل أنحاء الجسد، ولا يكاد يقوى على الوقف على قدميه، وغباش بالرؤية وآلآم في الامعاء والرأس والبطن.

ولفتت الى أن الاسير القواسمي يقبع بغرفة فيها 3 سجانين يتعمدون تناول أطيب الأطعمة والمأكولات أمامه، كما أنه مقيد في السرير من يده اليمنى وقدمه اليسرى طوال الوقت.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر القواسمي في يناير من العام الجاري، وصدر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له مخابرات الاحتلال الإداري لمرة ثانية الأمر الذي دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والأفراج الفوري عنه مع نهاية الأمر الحالي والذي ينتهي بتاريخ 26/11/2021.