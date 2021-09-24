الصحة: 17 وفاة و2231 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في فلسطين

وطن: أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 93، أريحا والأغوار 40، ضواحي القدس 26، قلقيلية 26، سلفيت 21، نابلس 87، جنين 54، رام الله والبيرة 90، بيت لحم 18، طوباس 6، الخليل 25، قطاع غزة 1745"

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 200، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 12، قلقيلية 53، سلفيت 25، نابلس 287، جنين 164، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 34، طوباس 13، الخليل 36، قطاع غزة 1820".

وسجلت 12 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في سلفيت، حالتان في طولكرم، حالتان في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 205 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,764 بينهم 674,883 تلقوا الجرعتين من اللقاح.