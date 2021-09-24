(محدث) إصابات بقمع قوات الاحتلال مسيرات رافضة للاستيطان في نابلس

وطن : أصيب عشرات المواطنين، يوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات رافضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح المهدد بالاستيطان في بلدة بيتا، باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة الجبل، وسط هتافات منددة بالاستيطان.

واعترضت قوات الاحتلال المسيرة وأطلقت باتجاهها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي بلدة بيت دجن شرقي نابلس، انطلقت مسيرة سلمية باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة شرقي البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالإضافة لعدد من حالات الاختناق بالغاز.