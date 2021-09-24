50 ألف يقيمون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطن: أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، أن 50 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في "الأقصى وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال على أبواب المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا على وصول الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة، لأداء الصلاة.

وتنتشر شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.