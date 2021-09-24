الرئيس عباس يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مساء اليوم

وطن: من المقرر أن يلقي رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، كلمة "مهمة" باسم فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن كلمة الرئيس ستكون بحدود الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، وسيضع خلالها المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس في تصريح صحافي أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقيه أمام الأمم المتحدة اليوم الجمعة "سيحمل مؤشرات كثيرة بشأن القضية الفلسطينية".

وأضاف أبو ردينة "الرئيس عباس سيشرح آخر التطورات مع الجانب الإسرائيلي والتواصل مع المجتمع الدولي، وسيستعرض كافة القضايا الخاصة بمستقبل الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "خطاب الرئيس عباس سيكون خطاب مهم جدًا، وسيتعرض للكثير من القضايا وسيتم طرح كافة القضايا بصورة شديدة الوضوح".

وأوضح أبو ردينة أن الرئيس عباس سيدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بحق فلسطين.

ونوه إلى أن الرئيس سيتحدث عن الحكومة الإسرائيلية الحالية "المتعنتة"، والتي ترفض السلام وترفض حتى مجرد الحديث عنه.

وأشار أبو ردينة إلى أن خطاب الرئيس عباس سيكون فرصة قوية وجديدة للمرحلة القادمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه بدون حل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة في حالة توتر.