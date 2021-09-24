قناة عبرية: مخطط جديد لزيادة تحصين سجن جلبوع وهذه تفاصيله

وطن: كشفت القناة الـ12 العبرية، اليوم الجمعة، عن مخطط جديد لزيادة تحصين سجن جلبوع الإسرائيلي بتكلفة 37 مليون شيكل، لمنع أي محاولات فرار جديدة، على غرار فرار الأسرى الفلسطينيين الستة مطلع ديسمبر الحالي.

وقالت القناة "من النتائج التي توصل إليها خبراء الهندسة والبناء من الجيش ووزارة الأمن ومصلحة السجون، تبين أن هناك مساحات فارغة تحت كل أقسام السجن، لذلك تقرر ملء كل هذه التجاويف بالباطون، باستخدام طريقة صب فريدة من نوعها طورها الجيش في إقامة العائق التحت أرضي حول قطاع غزة لتحييد الأنفاق".

وأضافت "كما يتضمن المخطط بناء عائق تحت أرضي حول سجن جلبوع".

وأشارت إلى أنه سيتم تثبيت وسائل تكنولوجية وأنظمة إنذار وكشف متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.