12 وفاة و1745 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الجمعة، عن تسجيل 12 وفاة و1745 إصابة بكورونا و1820 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 4873 عينة خلال 24 ساعة.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 397، بينهم 246 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 162478، بينهم 20477 حالة نشطة، و140670 متعافيًا، و1331 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 402250 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 768590 جرعة لقاح.