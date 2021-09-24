رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أنّ لا عدالة أو سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال

وطن: دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، زعماء العالم إلى بذل كافة الجهود لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رامافوزا عبر تقنية الفيديو، أمس الخميس، خلال مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76.

وأورد في كلمته: "بصفتنا دول العالم، علينا مسؤولية ألا ندخر جهدًا لإيجاد حل عادل ودائم وسلمي للقضية الفلسطينية".

وشدد رامافوزا على أهمية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدًا أنهم يؤمنون بأنه لن يكون هناك سلام ولا عدالة حتى يتم تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال.

(المصدر: الأناضول)