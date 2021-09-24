اعتقالات ومواجهات في محافظات الضفة

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، عقب اعتقالها مواطنًا وإصابتها آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأوردت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن محمود سعيد نوفل من حي النقار في المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأشارت إلى أن إصابات عديدة بالاختناق سجلت نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود في ظل مواجهات واسعة في الحي المذكور الذي يقع غربي المدينة.

واعتقل الاحتلال الشاب، محمود حسن رواجبة، من قرية كفر قليل جنوب نابلس أثناء تواجده في مدينة أريحا.

وكما اعتقلت الشاب يوسف يعقوب من بلدة قطنة شمال غري القدس.