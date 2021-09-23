نابولي يستعيد صدارة "الكالتشيو" برباعية في شباك سمبدوريا

وطن: استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه سمبدوريا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل أهداف نابولي كل من النيجيري فيكتور أوسيمين هدفين في الدقيقتين 10 و50، والإسباني فابيان رويز (د.39) والبولندي بيوتر زيلينسكي (د.59).

وبهذا الفوز العريض، رفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة واستعاد صدارة الدوري من الجارين ميلان وإنتر (13 نقطة لكل منهما)، في المقابل توقف رصيد سمبدوريا عند 5 نقاط في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

يذكر أن فريق نابولي هو النادي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الأولى من المسابقة.

المصدر: (RT)