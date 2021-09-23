"مركز طولكرم" يتغلب على "إسلامي قلقيلية"

وطن: تعادل "ثقافي طولكرم" مع ضيفه "مؤسسة البيرة"، بدون أهداف، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، بافتتاح مباريات الأسبوع الثاني من دوري المحترفين.

وفي لقاء ثان على نفس الملعب، حقق "مركز طولكرم" أول ثلاث نقاط في الدوري، بعد فوزه على "إسلامي قلقيلية" بهدف دون رد، أحرزه مهاجمه معن جمال في الدقيقة (68).

وتتواصل مباريات الأسبوع الثاني يوم غدٍ الجمعة، حيث يستضيف "مركز بلاطة" وصيف الموسم الماضي نظيره شباب الخليل حامل اللقب على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، قبل أن يواجه على ذات الملعب نادي طوباس ضيفه هلال القدس.