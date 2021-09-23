مجلس النوّاب الأميركيّ يصادق على تمويل "القبّة الحديدية"

وطن: صادق مجلس النواب الأميركيّ، مساء اليوم الخميس، على قانون بقيمة مليار دولار، قدّمته إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن بايدن، لتزويد "إسرائيل" بالصواريخ الاعتراضية، وبطاريات "القبة الحديدية".

وتم تمرير المقترَح بأغلبية كبيرة، إذ أيّده 420 نائبا، فيما عارضه تسعة فقط، في حين امتنع نائبان عن التصويت.

ورحّب رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، بالمصادقة، وقال: "أولئك الذين يحاولون تحدي هذا الدعم، تلقوا إجابة ناجحة اليوم".

بدوره، عقّب وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد على نتيجة التصويت، معتبرا أنه "دليل آخر على أن العمل السياسي الدقيق يمكن أن يأتي بنتائج، وبسرعة حتى".

من جانبه، ذكر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، غلعاد إردان في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ "الدعم من الحزبين يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف وراء "إسرائيل" في حربها ضد الإرهاب".

ومساء الأربعاء، قدمت رئيسة لجنة التخصيصات في مجلس النواب الأميركي، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي روزا دي لاورو، اقتراحا لتمويل الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" بقيمة مليار دولار.

المصدر: (عرب48)