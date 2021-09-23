الشؤون المدنية: تفاهمات لبدء ترحيل "الشيكل" المتكدس في البنوك إلى إسرائيل اعتبارا من الأحد

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع الجانب "الإسرائيلي"، للبدء بترحيل المبالغ المالية المتكدسة لدى البنوك الفلسطينية من فئة الشيكل، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أن، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، تدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الكاش من فئة الشيكل الإسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذه المبالغ، والتي وصلت مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيكل.

وأوضح البيان أن تدخل الشيخ جاء بعد توجه سلطة النقد الفلسطينية والعديد من الشركات ورجال الأعمال الفلسطينيين للشؤون المدنية لحل هذه المشكلة.

وبموجب الاتفاق، ستبدأ سلطة النقد وبالتنسيق مع البنوك، بترحيل أول دفعة من المبالغ المتكدسة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن يتواصل العمل لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.