محافظ سلفيت: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من بلدة الزاوية

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل، اليوم الخميس، عن وفاة المواطن محمد محمود حامد يوسف (72 عاما ) من سكان بلدة الزاوية في المستشفى العسكري بنابلس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وبين اللواء كميل ان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة مع هذه الحالة يرتفع إلى 96 منذ بدء الجائحة.

وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لاهالي الزاوية عامة ولذوي وأسرة الفقيد خاصة، داعيا ابناء المحافظة للالتزام بالاجراءات الوقائية والحصول على المطعوم اللازم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

