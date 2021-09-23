إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين أطراف حي الطيرة برام الله

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اقتحام أطراف حي الطيرة برام الله، من جهة بلدة عين قينيا شمال غرب المدينة.

ورافقت قوة من جيش الاحتلال عددا من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة لأداء طقوس دينية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي وصل إلى منازل المواطنين القاطنين في المنطقة.

(وفا)