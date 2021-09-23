الاحتلال يستولي على جرافة ويمنع أعمال تأهيل شارع في اللبن الشرقية

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على جرافة (باغر)، وأوقفت أعمال تأهيل شارع في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية اللبن يعقوب عويس، بأن جنود الاحتلال هاجموا العمال أثناء عملهم في إعادة تأهيل الشارع، وهددوهم بالسلاح، ومنعوهم من استكمال العمل واستولوا على جرافة.

وأضاف عويس أن أعمال التأهيل في الشارع الذي يقع داخل البلدة بدأت منذ شهر، وكان قد أعيد تعبيده في العام 2005 دون وجود أي تدخل من قبل الاحتلال.

(وفا)