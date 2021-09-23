تردي الوضع الصحي للأسير ناصر ابو حميد وادارة السجن تماطل بنقله للمشفى

وطن: أفاد نادي الاسير بتردي الوضع الصحي للأسير ناصر ابو حميد، حيث تماطل إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى المستشفى مجددًا، رغم عدم استجابته للعلاج.

ولفتت الى أنه يُعاني مؤخرٍا من نقصان في الوزن، ويتقيء الدواء، إضافة إلى معاناته من ضيق في التنفس، ورغم أن التشخيص الأخير يتحدث عن عدم إصابته بورم سرطاني (خبيث) في الرئتين، إلا أنه في المقابل لم يكن هناك تشخيص دقيق لوضعه الصحي.

وحمّل نادي الأسير مجددا الاحتلال المسؤولية عن حياته وطالب جهات الاختصاص بالتحرك العاجل للضغط على إدارة السجون لتشخيص مرضه بشكل دقيق، وتوفير العلاج اللازم له.