ضرب وتنكيل وحشي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى أثناء الاعتقال و داخل السجون

وطن: رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس ، إفادات لأربع معتقلين يسردون من خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي أثناء اعتقالهم و التحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال .

وأفادت محامية الهيئة بأن الأسير مالك جمال حسن خضور( عشرون عاما) / رام الله ، تعرض للضرب الشديد من قبل جنود الاحتلال بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق أثناء اعتقاله، حيث لاتزال آثار الضرب واضحة للآن ، ثم تركوه جالسا بطريقة موجعة لساعات طويلة قبل نقله الى معتقل "عتصيون".

أما عن حالة الأسير اسلام تيسير محمد بنات ( 18 عاما ) من مخيم العروب / الخليل فقد جرى اعتقاله بعد اقتحام قوات الاحتلال لبيته الساعة الرابعة والنصف عصرا، حيث قامت قوة من الاحتلال بضربه بواسطه الأيدي والأرجل والبنادق ثم اقتادوه الى البرج المقابل للمخيم، ليترك قرابة الاربعة ساعات تعرض خلالها للضرب بصورة متواصلة، ونقل بعد ذلك الى مركز معتقل "عتصيون".

في حين داهمت قوات الاحتلال منزل أحمد محمد منصور ( 22 عاما ) من بدو / رام الله الساعة الثالثة صباحا، وقامت بتفتيش البيت وتخريبه . حيث لم يسمح جنود الاحتلال للأسير بارتداء الحذاء لينهالوا عليه باللكمات والضرب المبرح ، بعد ذلك اقتادوه الى "عوفر" ثم الى معتقل "عتصيون".