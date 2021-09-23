تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.. الاحتلال يغلق محال المواطنين في باب الزاوية وسط الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وأغلقت محال المواطنين التجارية؛ تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين للمنطقة.

وأفاد منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت لليوم الثاني على التوالي منطقة باب الزاوية وأغلقت المحال التجارية تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية.

وأضاف أبو شمسية أنّ قوات الاحتلال أغلقت أيضًا المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، ووضعته منذ يومين تحت سيطرتها الكاملة لإتاحة المجال أمام المستوطنين لاقتحامه وممارسة طقوس ما يُسمّى بـ"عيد العرش" اليهودي في جنباته.

وذكر أنّ إغلاق المسجد الإبراهيمي هو إجراء تتّبعه قوات الاحتلال في هذا التوقيت من كل عام بحجّة الأعياد اليهودية، لافتًا إلى أنّ الإغلاق من المقرر أن ينتهي فجر غدٍ الجمعة.

وحذّر من استمرار ممارسات الاحتلال في التضييق على سكان البلدة القديمة بالخليل، وانتهاكاته للمسجد الإبراهيمي ومحاولات تهويده.

(صفا)