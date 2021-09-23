الصحة: تسجيل 12 حالة وفاة و 2083 اصابة بفايروس كورونا في غزة والضفة

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 43، طولكرم 80، نابلس 102، ضواحي القدس 27، سلفيت 24، جنين 78، طوباس 9، أريحا والأغوار 36، رام الله والبيرة 100، بيت لحم 20، الخليل 30، قطاع غزة 1534".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 72، طولكرم 210، نابلس 178، ضواحي القدس 7، سلفيت 76، جنين 128، طوباس 28، أريحا والأغوار 4، رام الله والبيرة 138، بيت لحم 45، الخليل 31، قطاع غزة 1758".

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في طولكرم وحالة في جنين وأخرى في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 205 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,347,092 بينهم 654,315 تلقوا الجرعتين من اللقاح.