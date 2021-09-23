مؤسسة منيب وانجلا المصري تقدم منحة بقيمة عشرة الاف دولار لصالح دعم طلبة جامعة القدس المفتوحة – فرع نابلس

وطن: أعلن منيب رشيد المصري خلال مشاركته في حفل استقبال الطلبة الجدد في الجامعة عن تبرعه وتأسيسه لصندوق يوفر المنح الدراسية لطلبة جامعة القدس المفتوحة – فرع نابلس .

وتحدث المصري عن علاقته في جامعة القدس المفتوحة منذ فكرة تأسيسها من قبل د.وليد القمحاوي ، معتبرا جامعة القدس المفتوحة مفخرة لفلسطين .

وهنأ المصري الطلبة ببداية العام الدراسي وكذلك هنأ د. سهيل أبو ميالة المدير الجديد لجامعة القدس المفتوحة – فرع نابلس .

بدوره شكر د. سهيل أبو ميالة منيب رشيد المصري على دعم الدائم والمتواصل لجامعة القدس مستذكرا جهوده حين كان رئيس للجنة الأعمار مما كان له فضلا كبيرا في نقل جامعة القدس من مبنى متواضع إلى صرح ضخم .