الصحة في غزة: 8 حالات وفاة و1534 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة عن تسجيل "8" وفيات وتسجيل"1534" إصابة بعد اجراء 4586 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة ، في حين بلغت اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

وبين ان اجمالي تراكمي للمصابين 160733 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 20564 حالة

واجمالي المتعافين 138850 حالة، اجمالي الوفيات 1319 حالة وفاة.

وأشار الى ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 396768 شخص.