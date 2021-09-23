أميركا وحكومة الاحتلال تبحثان سراً "الخطة ب" بشأن نووي إيران

وطن: ذكر موقع "أكسيوس" Axios الأميركي أن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال أجرتا محادثات سرية حول إيران الأسبوع الماضي لمناقشة "الخطة ب" المحتملة إذا لم يتم استئناف المحادثات النووية.

وبحسب "أكسيوس" فإن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع حكومة الاحتلال حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران.

وفي ظل استمرار ما بات يسمى حرب الظل البحرية بين إيران وجيش الاحتلال منذ العام 2019، كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثا إيلي شارفيت، أن بحرية الاحتلال كثفت أنشطتها في البحر الأحمر "بشكل كبير" لمواجهة ما اسماها التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي.

وقال في مقابلة مع "أسوشيتدبرس"، بعد أيام من انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، إن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.