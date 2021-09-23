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صرف العملات اليوم

23.09.2021 07:24 AM
صرف العملات اليوم

وطن: تصرف العملات مقابل الشيكل اليوم: 

الدولار: 3.20 شيكل

الدينار: 4.52 شيكل

اليورو: 3.76 شيكل

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