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صرف العملات اليوم
طقس اليوم: انخفاض واضح على درجات الحرارة مع تشكّل للغيوم
النائب في الكنيست عوفر كيسف في رسالة لوزير جيش الاحتلال غانتس: لا يوجد سبب لاستمرار اعتقال الطفل المريض أمل نخلة ويجب الإفراج عنه فورا
استشهاد الاسير المحرر حسين مسالمة
فتح في شمال الخليل تهدد بمقاطعة الحكومة وتطالبها باستحداث ثلاث محافظات في الخليل
في اشارة للرضوخ لشروط المقاومة .. الاحتلال يطلب من مصر تحريك مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
خلال لقاءه ممثلي الدول المانحة ... وزير المالية : الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد ما لم تفرج "إسرائيل" عن أموالنا المحتجزة
مصريون ولبنانيون لوطن: العمل جار على إطلاق حركة شعبية عربية من المحيط للخليج تناهض التطبيع
خلال برنامج "عدل".. الحكم المحلي لـوطن: إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل بسبب "كورونا" و"أعياد الميلاد"
بايدن وماكرون يتفقان على إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن تفادياً لأزمة "الغواصات"
الممثل الأمريكي دي كابريو يستثمر مبلغاً في شركة "إسرائيلية" لللحوم البديلة المعدّلة في المختبر
الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام طائرات المغرب المدنية والعسكرية
هل العالم مقبل على حرب باردة ؟
الشعبية تكشف نتائج زيارتها لمصر واجتماعها مع اللواء عباس كامل
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة أماني جرادات
الاحتلال يغلق مدخل يعبد الغربي وطرقا فرعية بالسواتر الترابية
موجز أخبار الساعة الثامنة
إصابات بينها صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
نائب أوروبي: واشنطن تلقي قنابل أكثر من كل دول العالم ولكننا ندعي أن المشكلة روسيا والصين
مخزونات النفط الأمريكية لأدنى مستوى في 3 سنوات
صرف العملات اليوم
23.09.2021
07:24 AM
وطن
: تصرف العملات مقابل الشيكل اليوم:
الدولار: 3.20 شيكل
الدينار: 4.52 شيكل
اليورو: 3.76 شيكل
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