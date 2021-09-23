طقس اليوم: انخفاض واضح على درجات الحرارة مع تشكّل للغيوم

وطن: يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء معتدلة صباحاً وغائمة جزئياً وتميل للبرودة قليلاً في الجبال، وتسود أجواء خريفية لطيفة في قمم الجبال وتميل لتصبح حارة نسبياً نهاراً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح بشكل لافت خصوصاً في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول لاحقاً الى شمالية غربية مع هبات نشطة.