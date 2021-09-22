الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام طائرات المغرب المدنية والعسكرية

وطن: قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام تحليق الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد نحو شهر من قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها في شمال إفريقيا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية عبر تويتر، الأربعاء: "قرّر المجلس الأعلى للأمن تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (...) الغلق الفوري للمجال الجوّي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، بدءًا من اليوم".

وأضاف البيان أن القرار جاء "نظرًا لاستمرار الاستفزازات والممارسات العدائية المغربية".

وفي نهايات أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.