فتح في شمال الخليل تهدد بمقاطعة الحكومة وتطالبها باستحداث ثلاث محافظات في الخليل

وطن: طالبت حركة فتح في شمال الخليل، مساء اليوم الأربعاء الحكومة، باستحداث ثلاث محافظات جديدة في الخليل، لـ"قطع الطريق أمام الاحتلال ولضمان تحقيق الأمن والعدالة"، وفق ما قالت في بيان لها.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، أنها لن تتعامل مع مجلس الوزراء، في حال لم تستجب لمطالبها، متمنيةً "أن لا تتدهور الأمور، لكي لا تتخذ خطوات أخرى".

وطالبت الحركة الحكومة باستحداث محافظة جديدة في شمال الخليل وعلى الحكومة العمل بجدية على تطبيق ذلك على أرض الواقع وعدم المماطلة وإعادة النظر في الوضع الإداري لشمال الخليل.

وأعربت الحركة ان امها ان لا تذهب الامور لتدهور اكبر، كي لا تضطر الحركة الى اتخاذ خطوات احتجاجية اكبر.