الاحتلال يغلق مدخل يعبد الغربي وطرقا فرعية بالسواتر الترابية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المدخل الغربي والطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية.

وذكر رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، أن الاحتلال أغلق الطريق الرابطة بين يعبد ومريحة وزبدة وبرطعة في محافظة طولكرم، التي تعتبر الشارع الحيوي والهام الذي أنجزت مشروعه البلدية قبل فترة قليلة، لتسهيل الحركة وخدمة المواطنين والمزارعين وطلاب المدارس وحركة التنقل نحو البلدات والقرى المجاورة بما فيها حاجز برطعة، بعيدًا عن ممارسات الاحتلال، إضافة إلى اغلاق العديد من الطرق الفرعية.

وأكد أبو بكر، أن ممارسات الاحتلال القمعية والاستفزازية، تستهدف خنق وحصار أهالي البلدة بكافة قطاعاتها، وتنغيص حياتهم بما فيها المدارس وطلابها، مشيرًا إلى أن ما يجري عقاب جماعي مبرمج، وسيؤثر كثيرًا على المزارعين خاصة مع حلول موسم قطف الزيتون، لافتًا إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي يصعب وصول المزارعين إليها بسبب الجدار والحواجز.

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