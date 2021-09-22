30 منظمة محلية في ولاية ماساتشوستس الأميركية تطالب بإنهاء الدعم العسكري لدولة الاحتلال

وطن: وجهت 30 منظمة محلية أميركية في ولاية ماساتشوستس، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في برلمان الولاية المحلي، تطالب فيها بدعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الدعم العسكري الأميركي لدولة الاحتلال، وتقديم نسخة من مشروع قانون مجلس النواب الأميركي HR 2590 الذي يطالب بربط المساعدات المالية لإسرائيل باحترامها لحقوق الفلسطينيين.

وتم تسليم الرسالة لممثل عن مجلس الشيوخ خلال تظاهرة نظمت أمام مبنى البرلمان المحلي للولاية.

وتطالب الرسالة بإجراء تحقيق بشأن كيفية تأثير الأسلحة والتمويل الأميركي على "قمع وتشريد" فلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

وأوضح عمار أحمد، وهو عضو في حركة السلام الشامل، أن الرسالة تطالب باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، والكرامة الفلسطينية، وسلسلة من التوصيات السياسية.

وشارك في حملة التواقيع على الرسالة عدة منظمات منها: أصوات يهودية من أجل السلام، ورابطة العدالة الإسلامية، والتحالف من أجل العدالة المائية في فلسطين، ومنظمة "نيو إنجلاند" لتحقيق العدالة من أجل فلسطين، والتحالف من أجل العدالة المائية في فلسطين.