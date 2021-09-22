أوروبا: إيران مستعدة لعودة مفاوضات النووي قريباً

وطن: أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي في موعد وشيك، بعدما تم تعليقها في حزيران/يونيو الماضي.

وقال بوريل في بيان أصدره مكتبه في بروكسل، إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك، إن وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك.

كما أوضح المسؤول الدبلوماسي الأوروبي أنه شدد أمام عبد اللهيان على ضرورة أن تتعاون إيران بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة.

كذلك جدد الإعراب أمام الوزير الإيراني عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.