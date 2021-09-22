انتخاب راتب هديب أمينا عاما للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين

وطن: انتخب، اليوم الأربعاء، راتب هديب أمينا عاما للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، وتم توزيع المهام على أعضاء الأمانة العامة في الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير في مدينة البيرة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، وبحضور نائب رئيس مفوضية المنظمات الشعبية اللواء إبراهيم المصري، وأعضاء الأمانة العامة.

وأكد أبو يوسف أن إتمام الانتخابات وتشكيل أمانة عامة جديدة، تشكل بداية عمل حقيقي وجدي للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، على قاعدة أمانة عامة منتخبة جديدة بمهمات محددة وإطار قانوني تحتكم له، ورؤية مركزية من أجل تفعيل الاتحاد، والتحضير لعقد مؤتمر عام للاتحاد في مدة لا تتجاوز العام.

وأكد اللواء المصري دعم المفوضية الكامل للاتحاد في سبيل تفعيل دوره محليا وعربيا ودوليا، والتهيئة للمؤتمر القادم ضمن فرص وظروف أوسع، تعود على الاقتصاد الفلسطيني بفوائد نوعية.

وقد تم توزيع المهام كالآتي: راتب هديب أمينا عاما، ومروان الأغا نائبا للأمين العام، ونصر عطياني أمينا للسر، وشادي برناط أمينا للصندوق، وأحمد حنون للجنة العلاقات الخارجية الدولية، وسمير أبو مدللة للعلاقات الخارجية العربية، ونزار سالم للجنة العلاقات الداخلية الدولية، ورائد الجعبري للجنة العلاقات الداخلية العربية، ونجمة الناجي للجنة العلاقات الاجتماعية، ورفيق المصري للجنة المؤتمرات والمعارض، وإحسان نصر للجنة العلاقات العامة، وعماد حسين للجنة الاستثمار وتجنيد الأموال.