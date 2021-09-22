حماس تعلن الجهوزية لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنياً

رام الله - وطن: أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، جهوزيتها لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنياً تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها تلاه الناطق حازم قاسم: "نتابع ما أعلنته السلطة وعبر مجلس وزرائها عن إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية، واستثناء المجالس البلدية الكبرى من هذه الانتخــابات وتأجيلها للعام القادم".

وأوضحت الحركة، "لقد جاء قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات في توقيت مريب وطنيا، وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتقدمت لها ست وثلاثون قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على طريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنياً".

وقال الناطق قاسم: إن "الحديث عن الانتخابات يأتي اليوم ضمن المنهجية ذاتها القائمة على التفرد بالقرار الوطني، وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة بين الكل الفلسطيني".

وأضاف أن "الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك، وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص"، وحمل المسؤولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد.

واعتبر قاسم، إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة هو "استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه"، مؤكدًا أننا "محتاجون في الوقت الراهن للاتفاق على المسار الوطني كاملاً بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة".

وشدّد على أن الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وما يترتب الآن هو التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة، والعودة فوراً إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا، بحيث يتم الإعلان عن جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس البلدية، والنقابات، والاتحادات الطلابية.