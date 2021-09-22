الرئيس يشيد بدور صندوق التقاعد في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها هيئة التقاعد في خدمة المتقاعدين، مشدداً على أهمية تحقيق استدامة صناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني.

وأطلع الحلو الرئيس عباس على الدور الهام الذي تقوم به هيئة التقاعد الفلسطينية لتوفير الخدمات لمنتفعيها، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية التي تشارك بها بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية.

وقد صرّح رئيس هيئة التقاعد، ماجد الحلو، سابقاً لـوطن إنه استنادا إلى القرار الصادر عن هيئة التقاعد في 10 تموز فإنّ نسبة التقاعد للموظفين في القطاع العام سترتفع إلى 80% بداية من مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري مع الانتهاء من تطبيق الأنظمة القديمة ذات الصلة. للمزيد اضغط هنا

وفي توضيحات حول التغييرات التي ستجري على قانون التقاعد، قال الحلو إن "قانون التقاعد الجديد سيُنهي العمل بأنظمة التقاعد القديمة بداية أيلول/ سبتمبر (الجاري) ضمن خطة إصلاحية قامت بها الهيئة منذ عام 2005 مع المجلس التشريعي في حينه".

وأشار الحلو إلى أنه لا خوف على أموال هيئة التقاعد ، مشيرا إلى أن هيئة التقاعد بخيرٍ وقويةٍ وأنها تمتلك استثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة في فلسطين.