القوائم الانتخابية المستقلة: الانتخابات المحلية ذر للرماد في العيون ويجب إجراء انتخابات شاملة

وطن: قال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، إنه ينظر بخطوة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/9/2021 حول إجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفق فئات.

واعتبر المجلس في بيان له، وصل وطن، اليوم الأربعاء، أن هذه الانتخابات "المحلية" هي ذر للرماد في العيون، ومحاولة لاستقراء الشارع الفلسطيني ليس إلا، وهي التفاف على الشرعية الفلسطينية ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني.

وأضاف" ينبغي أن تعبر الانتخابات المحلية عن حالة توافق وطني، وأن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام بدلا من تعزيزه حال أجريت خارج نص التوافق".

وأكد المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات بالتسلسل الهرمي من أعلى سلم الهرم إلى أسفله، وليس العكس، وعليه فإننا نطالب قولا واحدا بانتخابات شاملة كاملة بالتزامن تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والهيئات المحلية. وعلى أن يتم تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني في أول اجتماع للمجلس التشريعي.

وطالب المجلس التنسيقي الكل الفلسطيني بالإجماع على رفض هذه الانتخابات بهذه الطريقة والآلية، وأن يضغط الجميع بكل أدواته ووسائله نحو إجراء انتخابات شاملة كاملة بالقدس والضفة وغزة وتشمل كل المؤسسات الفلسطينية، كما سبق أعلاه.

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