جيش الاحتلال يُقر باستخدامه طائرات انتحارية في عدوانه على غزة

وطن: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال استخدم طائرات انتحارية تسمى بـ "كواد كابتر"، في عمليات عدوانية داخل قطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وأكد ضباط في جيش الاحتلال، الليلة الماضية، استخدامهم لطائرة انتحارية، خاصةً في عدوانه الأخير على قطاع غزة الذي وقع في آيار/ مايو الماضي.

وبحسب تقرير لقناة 13، فإن تلك الطائرات حلّقت بكثافة في أجواء غزة، ونفذت غارات انتحارية بعضها ضد راجمات صواريخ لحماس.

ووفقًا للقناة، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أمر بزيادة معدل إنتاج الحوامات الهجومية في إطار الاستعدادات للحرب المقبلة والتعامل مع التهديد الصاروخي.

وكانت تقارير سابقة، تحدثت عن استخدام تلك الطائرات من قبل الاحتلال في قطاع غزة، حيث أقدمت على اغتيال مجموعة من المقاومين، كما أن بعضها انفجر داخل مواقع للمقاومة.