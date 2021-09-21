تسجيل 3,801 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 3,801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.12%.

ووفقا للمعطيات الرسمية، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 12,492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ صباح يوم الإثنين لغاية الساعة 20:44 من مساء الثلاثاء، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 74,957.

ويستدل من بيانات وزارة الصحة تسجيل 26 حالة وفاة جديدة منذ صباح الاثنين، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى 7,567 حالة.

وبيّنت المعطيات أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية وصل إلى 1,065 حالة؛ 710 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 187 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

ووُصِفت 257 حالة بـ"الحرجة"، أشارت المعطيات إلى أن 131 إصابة بحالة "متوسطة"، و224 بحالة "طفيفة".