الولايات المتحدة تُؤجل المصادقة على تقديم مساعدات عسكرية لدولة الاحتلال

وطن: أفاد موقع "واللا" العبري، مساء يوم الثلاثاء، “أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، قررت تأجيل الموافقة على تقديم مساعدات طارئة بقيمة مليار دولار، لدولة الاحتلال، وذلك لصالح بطاريات القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية بسبب معارضة مجموعة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين.

وأضاف الموقع، “أنّه قبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس النواب الأمريكي، أعلن بعض أعضاء الكونغرس أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند “القبة الحديدية””.

وأشار إلى أنّه بعد الاعتراض تم حذف البند، وسيتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع الذي سيطرح للتصويت في غضون أشهر قليلة.