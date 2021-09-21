حكومة الاحتلال تخطط لإنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة

وطن: تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء كنس ومعابد لليهود في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة، وطرحها ضمن خطة الأولويات الوطنية للحكومة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة، بدعوى وجود نقص في الكنس أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص للمستوطنات".